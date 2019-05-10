الكنيسة الأسقفية تفتح أرشيفها الرقمي الجديد بالتعاون مع جامعة ليستر البريطانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

افتتح المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، مركز الأبحاث والأرشيف الجديد للكنيسة الأسقفية بمصر بالتعاون مع جامعة ليستر البريطانية.

وقالت الكنيسة في بيان أمس الخميس، إن الإفتتاح تم بحضور السفير البريطاني في القاهرة جيفري آدمز، وعدد من أساتذة الجامعة البريطانية، بالقاهرة.

وأوضحت الكنيسة في بيانها أنه تم العمل على تجديد وتطوير الأرشيف، ليكون أرشيفًا رقميًا لتسهيل البحث، ومن المقرر أن يستخدم طلاب الجامعات المصرية و البريطانية المركز في الأبحاث والدراسات التاريخية.