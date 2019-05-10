12 حقيقة.. الحكومة تحسم الجدل بشأن شائعات "الصحة والتعليم والإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 12 إشاعة، تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك في تقرير كشف الحقائق والرد على الشائعات الذي أصدره اليوم الخميس.

تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

ونفى المركز الأنباء حول اتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.

وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونفت صحة تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من أهم الصناعات المصرية المتميزة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج.

إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية كحملة "100 مليون صحة".

وذكر المركز اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة استخدام السرنجات في المستشفيات الحكومية.

وشددت الصحة، على أن الدولة حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حدٍ سواء وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

حقيقة توقف تفعيل البطاقات الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها.

وذكر المركز اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت عدم توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة للمواطنين نتيجة أعطال بالخط الساخن.

وقالت وزارة التموين، إن تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكلٍ طبيعي وبنفس المعدل السابق وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين أصحاب البطاقات التموينية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن هناك عدة خطوات يجب على صاحب البطاقة التموينية الجديدة اتباعها لاستقبال وتفعيل الرقم السري الخاص بالبطاقة، وهي:"إرسال رسالة SMS على رقم 91237 من التليفون المحمول بقيمة جنيه واحد في حالة وجود رصيد، وفي حالة عدم وجود رصيد فى التليفون المحمول يتم إرسال رسالة SMS على رقم 9136 بقيمة 2 جنيه، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويتم إرسال الرسالة من رقم التليفون المحمول المسجل به طلب البطاقة التموينية.

توقف مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن توقف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وذلك لعدم جاهزية المستشفيات التي تشملها المبادرة.

وأوضح المركز الإعلامي اليوم الخميس- أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف مبادرة (القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة) لعدم جاهزية المستشفيات، وأن المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018، ومستمرة لمدة 3 سنوات، بهدف القضاء نهائيا على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أي قوائم جديدة.

وأشارت الوزارة إلى انتهائها من إجراء 145 ألفاً و307 عمليات جراحية، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019، فضلًا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من ألف عملية يوميًا، خاصة في تخصصات (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد).

وأضافت الوزارة أن هناك 220 مستشفى مشاركة في المبادرة، مُؤكدةً أن إجراء جميع التدخلات الجراحية وتلقى العلاج بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات.

وأضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئنة وتكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

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إلغاء نظام التعليم الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس.

وذكر المركز اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مؤكدة أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد بل هو قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.

تأجيل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات.

وقال المركز الإعلامي للمجلس اليوم الخميس-، إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، وأن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في الموعد المحدد "يوليو 2019" ببورسعيد كتجربة أولية؛ على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية.

هدم مبنى ماسبيرو ونقله لمدينة الإنتاج الإعلامي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول هدم الحكومة لمبني ماسبيرو ونقل مقره الجديد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال المركز، إنه تواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، ونفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مبني ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي. وشددت الهيئة، على أن مبنى ماسبيرو يُعد أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

قائمة أسعار جديدة متداولة للوقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

وذكر المركز اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل. وشددت وزارة البترول على أنه في حال وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

إلغاء نظام "open book" في امتحانات أولى ثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام " الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي اليوم الخميس-، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إلغاء نظام الـ "open book" في امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وأن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر ، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو ورقي.

إلغاء امتحانات أولى ثانوي لطلاب المنازل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام في نظام التعليم الجديد.

وأكد المركز اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم صحة إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيًا كما أعلنت الوزارة مسبقاً، وفي مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن خلال الفترة من (19- 30 ) مايو، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين هؤلاء الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات.

تقليص الميزانية المخصصة للتعليم بموازنة 2019- 2020

نفى المركز للإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تقليص الميزانية المخصصة للتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019- 2020، مؤكدًا تواصله مع مع وزارة المالية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضحةً أن الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مشيرة إلى الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم، وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.