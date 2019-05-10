الإفتاء تصدر بيانًا بشأن فتاوى رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية أن الفتاوى الخاصة بشهر رمضان تمثِّل (20%) من جملة الفتاوى الصادرة عالميًّا، مؤكدًا أن المؤسسات والهيئات الدينية الرسمية تسيطر على المشهد الإفتائي في الشهر الفضيل بنسبة (60%)، في مقابل (40%) للفتاوى غير الرسمية، والتي تمثلت غالبيتها في شخصيات ومواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وحول الأحكام الشرعية الواردة في فتاوى رمضان، أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن الحكم الشرعي (جائز) تصدّر جملة الأحكام الشرعية بنسبة (30%).

وأضاف: "بالنظر لتعريف الحكم السابق وهو تخيير الشارع الإنسانَ بين فعل الشيء وتركه بحيث لا يُعاقب لا على فعله ولا على تركه، فإن ذلك يؤشّر لمدى التيسير على المستفتين مع الأخذ بأيسر الآراء، وقد غلب ورود الحكم السابق في الإجابات مختلفة المصادر والشخصيات حول فتاوى الصيام، كما يعكس الحكم السابق أيضًا بشكل كبير ارتفاع نسبة الفتاوى المعتدلة من جانب كافة الجهات الدينية الرسمية وغيرها".

وأبرز المؤشر بعض فتاوى الحكم المذكور والتي منها: "تبييت النية من أول ليلة في رمضان"، "تعجيل إخراج زكاة الفطر"، "صلاة التراويح في المنزل"، "القُبلة بين الزوجين دون شهوة"، "زينة رمضان"، "القراءة من المصحف أثناء صلاة التراويح".

ثم جاء الحكم (غير جائز) ثانيًا بنسبة (25%)، واستحوذت فتاوى رمضان الخاصة بالمرأة على (70%) منه، وتوزعت النسبة الباقية (30%) على مستجدات في الصيام مثل: "فتاوى إفطار ذوي الأعمال الشاقة والطلاب"، و"صيام يوم احتياطي لإتمام رمضان"، و"استخدام السواك المنقوع في محاليل غير طبيعية أثناء الصيام"، و"صيام يوم الشك"، و"استخدام بخاخة الربو".

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وحل الحكم الشرعي (واجب) ثالثًا بنسبة (20%)، وهو كل ما أمر الله به عزّ وجلّ في شرعه يتطلب وجوب تطبيقه وفعله على المكلفين ما دام لم يأتِ دليل يحوِّل هذا الحكم إلى أحكام أخرى كالمستحب والمباح. ومن فتاوى هذا الحكم: "تبييت نية الصيام في رمضان كل ليلة"، و"صلاة الجمعة يوم العيد"، فيما حملت بعض الفتاوى أكثر من حكم شرعي، ولكل دليله الشرعي أو النقلي.

أما الحكم الشرعي (حرام) فجاء في المرتبة الرابعة بنسبة (15%)، وهو ما نهى عنه الشارع الحكيم بشكلٍ قطعي وجذري، مثل: "احتكار السلع خلال شهر رمضان"، "الإفطار عمدًا قبل أذان المغرب"، "المجاهرة بالفطر في رمضان"، "العمل في مطعم يقدّم لحم الخنزير والخمر في رمضان أو غيره"، "دفع زكاة الفطر للجماعات الإسلامية".. إلخ.

وأخيرًا جاء الحكمان (مكروه) و(مستحب) في المرتبة الأخيرة بنسبة (5%) لكل منهما، ومن فتاوى الحكم الأول: "مشاهدة المسلسلات وسماع الأغاني"، "صيام آخر يومين من شعبان"، "الغيبة والنميمة"، "كثرة النوم في نهار رمضان"، و"مراسلة الرجل للأجنبية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للدردشة".

ومن فتاوى الحكم الأخير (مستحب): "صلاة التراويح عشرون ركعة"، "تأخير السحور وتبكير الإفطار"، "مساعدة الرجل لزوجته في المنزل"، "إحياء ليلة العيد".

ولفت مؤشر الفتوى إلى أن بعض فتاوى رمضان لم تُظهر حكمًا شرعيًّا واضح الدلالة أو المضمون، غير أن سياق الفتوى دلَّ عليه دلالة استنباطية، كما أكد أن بعض الفتاوى هدفت لإظهار نصائح تربوية أو تعزيز قيم عليا في المجتمع والوطن دون تصريح بفحوى أو نص الحكم أيضًا.