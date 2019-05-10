مصر للطيران تعلن موعد وصول طائرة الأحلام الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تستقبل الشركة الوطنية مصر للطيران منتصف الشهر المقبل، طائرة الأحلام الثالثة من طراز البوينج B787-9 Dreamline، المعروفة باسم الدريملاينر قادمة من مدينة سياتل الأمريكية للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات بوينج .

وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر وصول الطائرة الثالثة منتصف الشهر المقبل، على أن تصل الطائرة الرابعة نهاية الشهر نفسه.

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وكان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أعلن أن صفقة البوينج تصل جميعها من مدينة سياتل الأمريكية إلى القاهرة قبل شهر أغسطس المقبل، لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية .

يعد هذا الطراز ثورة في عالم الطيران بالإضافة إلى مواصفاته الخدمية العالية، قادر على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة، الأمر الذي جاء مناسباً لتشغيلها على خطوط الشركة العاملة في أمريكا الشمالية والشرق الأقصى وأوروبا .

يتسع الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و ٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية ، والطائرة مزودة بنوافذ ذات ستائر تعتيم إليكترونية فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع امكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا ، يمكن تحريكة في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.