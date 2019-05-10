أبرزهم ضياء رشوان وسيد رجب.. نجوم المجتمع في عزاء هاني شكر الله- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- أحمد طرانة:

توافد نجوم الفن والإعلام، مساء اليوم الخميس، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي هاني شكر الله، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

توافد مسؤولون وسياسيون وصحفيون وشخصيات عامة، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء الذي تلقته أسرة الراحل تتقدمهم الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور سابقًا، ونجله حسام.

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وحضر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والفنان سيد رجب، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وغيرهم.

وتوفي شكر الله الأحد الماضي، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة صحفية طويلة تزيد على الأربعين عامًا، أسهم فيها في عدة تجارب صحفية وحقوقية وبحثية، وألف كتابًا بعنوان "مصر والعرب والعالم" الصادر عن الجامعة الأمريكية، فضلًا عن دراسته في الشأن الفلسطيني والحركة العمالية واليسارية في مصر.

وأسس شكر الله عام 1985 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفي عام 1991 ترأس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي" الناطقة باللغة الإنجليزية ولمدة 14 عامًا، وبدأ في 1995 كتابة عموده الصحفي "تأملات"، كما كان له اسهامات كمستشار لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكاتب في مجلة "وجهات نظر" الصادرة عن دار "الشروق".

وفي 2008، أسس مع فريق بارز من الصحفيين المصريين تجربة صحيفة "الشروق" اليومية، إذ شغل منصب عضو مجلس تحرير الصحيفة وأسس أقسامها ورسم الملامح الأساسية لسياستها التحريرية، مع صحفيين بارزين مثل رئيس مجلس التحرير الأستاذ الراحل سلامة أحمد سلامة، وعضوي مجلس التحرير جميل مطر وحسن المستكاوي، ورئيس التحرير عبدالعظيم حماد، والناشر عمرو خفاجي الذي تولى رئاسة التحرير فيما بعد.