تحرك برلماني ضد وزير الأوقاف بشأن منع مكبرات الصوت بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوحماد بالشرقية، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن قرار وزير الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في المساجد أثناء الصلوات وصلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وطالب سويلم في البيان العاجل، الذي سيعرض خلال جلسات المجلس الأسبوع المقبل بإلغاء القرار فورا؛ لأنه ضد العادات والتقاليد والقيم المصرية خلال الشهر المبارك.

وأشار النائب إلى أن القرار أثار استياء الشارع المصري؛ لعدم وجود أي مبرر مقنع بحرمان المواطنين من التمتع بشعائر ينتظرونها من العام للعام.

وطالب سويلم بمثول وزير الأوقاف أمام البرلمان لمعرفة مبرراته في هذا القرار، وكذلك سبب إلغاء مسابقات تحفيظ القرآن في المساجد.