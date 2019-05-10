محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوحماد بالشرقية، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن قرار وزير الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في المساجد أثناء الصلوات وصلاة التراويح خلال شهر رمضان.
وطالب سويلم في البيان العاجل، الذي سيعرض خلال جلسات المجلس الأسبوع المقبل بإلغاء القرار فورا؛ لأنه ضد العادات والتقاليد والقيم المصرية خلال الشهر المبارك.
وأشار النائب إلى أن القرار أثار استياء الشارع المصري؛ لعدم وجود أي مبرر مقنع بحرمان المواطنين من التمتع بشعائر ينتظرونها من العام للعام.
وطالب سويلم بمثول وزير الأوقاف أمام البرلمان لمعرفة مبرراته في هذا القرار، وكذلك سبب إلغاء مسابقات تحفيظ القرآن في المساجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك برلماني ضد وزير الأوقاف بشأن منع مكبرات الصوت بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.