محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أعلن المجلس الأعلى للثقافة اليوم الخميس عن إقامة معرض للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٤ مايو الجاري. وأفاد المجلس - في بيان صدر اليوم - بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يأتي في إطار الاحتفاء بشهر رمضان المعظم. كما يشارك المجلس في فعاليات الأنشطة الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة "الثقافية" بمعرض الكتاب، وذلك خلال الفترة من ٦ وحتى ٢٠ رمضان، كما يشارك المجلس في فعاليات معرض الكتاب بفيصل والذى تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب فى دورته الثامنة خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٣ مايو الجاري، والذي سيقدم خصومات بقيمة 50 % على جميع إصدارات المجلس.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للثقافة" يقيم معرضا للكتاب احتفاء بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.