محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، أسماء الموفدين؛ لإحياء شهر رمضان المبارك 1440 هـ - 2019م، بالخارج. وحسب بيان، اليوم الخميس، بلغ إجمالي الموفدين من الأئمة والقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1440هـ (89) إمامًا. ومن بين الأسماء الـ89: Advertisements الشيخ/ أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام وخطيب بمديرية القليوبية للعمل بالمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل. الشيخ/ إبراهيم محمد إبراهيم خليفة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بمسجد الرحمن بمدينة كيربن – هورم – ألمانيا . الشيخ/ زين العابدين سعد محمود عبد الوهاب قارئ بمنطقة الأزهر بالقليوبية للعمل بمسجد الشيخ زايد الثقافي الإسلامي – مونتريال – كندا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: 89 موفدا لإحياء ليالي رمضان بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.