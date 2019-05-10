"الحميلي مأمور الزيتون والبقري لشبرا".. مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: اعتمد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة، اليوم الخميس. وشملت حركة التنقلات، تعيين العقيد قايد الحميلي مأمور قسم الزيتون، كما تم تعيين العقيد محمد البقري مأمور قسم شبرا.

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