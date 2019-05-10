مصر | بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي المتحف المصري، الجديد بميدان الرماية، بفتح طريق جديد بجوار سور المتحف، من الناحية القبلية، وموازي لطريق الفيوم.

لتسهيل الحركة المرورية لخروج ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة، وحدائق الأهرام، إتجاه طريق مصر اسكندريه الصحراوي، واتجاه ميدان الرماية، والدائري القوس الغربي دون الدخول لطريق مصر الفيوم.

وجاء ذلك لتسهيل الحركة المرورية لقائدي المركبات ومنع حدوث كثافات مرورية على طريق الفيوم، لوجود أعمال إصلاح خط مياه 1000 الرئيسي المغذي لمنطقة الهرم، وفيصل وحدائق الأهرام.