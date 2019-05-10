مصر | طفلة تشعل النار في نفسها بسبب تحرش والدها بها بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفلة تشعل النار في نفسها بسبب تحرش والدها بها بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، على إشعال النار فى نفسها، بسبب تحرش والدها بها بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، مساء اليوم الخميس، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول فتاة مصابة بحروق،

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بالأنتقال والفحص تبين أن مريم ح، 13 سنة، ومصابة بحروق بمنطقة الرقبة، وبسؤالها قالت أنها اقدمت على اشعال النار فى نفسها بسكب "التنر" جراء تحرش والدها بها.

وأضافت الطفلة أنها تقيم رفقة والدتها وزوجتة الثانية بعد أنفاصل والديها، وأن والدها كان يستغل غياب زوجتة ويلامس اجزاء حساسة من جسدها.

تم تحرير المحضر رقم20 احوال، وجارى تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.