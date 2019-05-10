مصر | براءة 3 متهمين بسرقة قطع أثرية من مدافن أسرة محمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة 3 متهمين بسرقة قطع أثرية من مدافن أسرة محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة، واثنين آخرين فى إعادة محاكمتهم بتهمة الاستيلاء على قطع أثرية من أملاك أسرة محمد على باشا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود رفعت وبعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.

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كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 5 سنوات، وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 2092 جنايات الخليفة،لسنة 2017 كلا من "عبد التواب. ص"، مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة، و"محمد ع"، منسق مناظر سينمائية و"وائل ر"، صاحب مغسلة وجراج.

وكشف قرار إحالة المتهمين للمحاكمة والصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع، "مشرف مدافن" بمديرية أوقاف القاهرة، وأمين عهدة مدفنى "محمود حمدي وخليل أغا"، اختلس قطع أثرية ومتعلقات خاصة بمدافن الأسرة العلوية فى منطقة الإمام الشافعي الخيرية الخاضعة لإشراف ورقابة مديرية أوقاف القاهرة، بأن دخل والمتهمين الثاني والثالث إلي المدفنين سالفي الذكر، وتمكنا من نزع وفك المقتنيات الأثرية، التي ترجع الي عصر الأسرة العلوية والخاضعة لقانون حماية الآثار، والمملوكة لجهة عمل الأول والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها قاصدا من ذلك حرمان جهة عمله من تلك المقتنيات والمتعلقات علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث اتفقا مع الأول علي ارتكاب الجريمة وساعداه بدخولهما برفقته إلى المدافن ونزع وفك بعض المقتنيات الأثرية من مدفنى "محمود حمدى وخليل أغا".