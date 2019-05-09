انت الان تتابع السيسي اجتمع بحكومة مصغرة.. لماذا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لاجتماع لعدد من أعضاء الحكومة على شكل اجتماع مصغر للحكومة، إضافة لمسئولين كبار بالدولة، والسبب وراء الاجتماع كان بحث إجراءات التحول الرقمي من خلال المنظومة الآلية الموحدة. الاجتماع ضم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

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وكما أوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، فإن الاجتماع تناول جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة، والسعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، بما في ذلك استخدام تقنيات