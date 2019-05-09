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العاصمة الإدارية الجديدة تستعد لتنظيم أكبر مائدة إفطار في العالم

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم شركة العاصمة الإدارية أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم بحضور ومشاركة كل شركاء نجاح العاصمة وممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية سعيًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدعوة تأتي تحت شعار «مصر بتفطر في العاصمة» بمناسبة شهر رمضان الكريم وحرصا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة الإدارية حلم مصر ومستقبله مع إلقاء الضوء على المستويين المحلي والدولي على المشروع.

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