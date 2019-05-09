شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينذر 12 قناة فضائية .. ويطلب حذف الإيحاءات الجنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيه إنذارات لـ12 قناة فضائية بتوقيع العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات بسبب الإيحاءات الجنسية الواردة في 4 مسلسلات تعرضها هذه القنوات.

وطالب المجلس هذه القنوات بإزالة هذه الألفاظ والإيحاءات الجنسية من على مواقعها الإلكترونية وشاشاتها حال إعادة عرض الحلقات التي تتضمن هذه المخالفات.

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ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشكاوى في اجتماعها الأحد المقبل مناقشة مخالفات باقي المسلسلات فضلا عن فتح ملف البرامج ومن بينها الموقف القانوني لبرنامج رامز في الشلال، وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه لم ترد أي شكاوى بخصوص الإعلانات.

وجاء قرار المجلس عقب اجتماع لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم لمناقشة التقرير الأول للجنتي الدراما والرصد بشأن ملاحظاتهما حول الشاشات في رمضان سواء في الأعمال الدرامية أو البرامج أو الإعلانات كما استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الإعلامي في الشهر الكريم.

وحضر الاجتماع جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما، وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، كما يحضره مديرو اللجان الفنية للرصد والمتابعة.