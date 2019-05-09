شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة سوهاج: غدًا بدء الاحتفالات الثقافية والأمسيات الدينية بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن بدء الاحتفالات والأمسيات الثقافية والفنية والدينية لفرع الثقافة بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، ابتداءً من غد وحتى 15 رمضان، وذلك بالحديقة الثقافية بميدان الثقافة وسط مدينة سوهاج، وجميع المواقع الثقافية بمدن وقرى المحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، وجه محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء، بالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج، لإنجاح القوافل والبرامج الثقافية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والشباب والأطفال بجميع أنحاء المحافظة، لتقديم رسالة ثقافية ودينية ووطنية مهمة، من خلال أمسيات ثقافية، وفنية، ودينية تقدم للمواطنين والأسر السوهاجية.

من جانبه، أوضح جلال أبوالدهب، مدير عام قصر ثقافة سوهاج، أن الاحتفالات الخاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن محاضرات، وأمسيات ثقافية، وعروض فنية، وإنشاد وابتهالات دينية، وأمسيات أدبية وشعرية، وورش فنية، ومسابقات لمواهب الأطفال، بالإضافة إلى محاضرات دينية يلقيها مشايخ من الأزهر الشريف والأوقاف.