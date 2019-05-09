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عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة يفضون إضرابهم عن العمل

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كريمة حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضّ عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إضرابهم عن العمل الذي بدأ الأربعاء 8 مايو احتجاجاً على عدم صرف الرواتب والمكافآت المتأخرة، حيث كان من المقرر صرفها بموعد أقصاه يوم 5 مايو الجاري، وكذلك عدم صرف شهر ونصف الشهر الذي كان من المقرر صرفه قبل بدء شهر رمضان المبارك والـ15 يومًا أرباحًا التي لم تصرف من أرباح العام الماضي، وذلك بعد أن توصلت الإدارة إلى اتفاق مع العمال.

وجاء في بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية إن الإدارة ستقوم بموجب هذا الاتفاق بصرف مكافأة تقدر بشهر ونصف من الراتب، وتثبيت موعد صرف المرتبات ليكون في يوم 10 و25 مايو الجاري.

وفيما يتعلق بالـ 15 يومًا الأرباح المتأخرة من العام الماضى ستقوم الشركة بصرفها على أربعة أقساط كل 15 يومًا.

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