مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 98 طربة حشيش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 98 طربة حشيش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 29,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وفى ذات السياق فقد أسفرت جهود مديرية أمن القاهرة عن ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيده زينب، وبحوزته 8 طرب لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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فيما ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين "قتل – مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وقد تم فى وقت لاحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.