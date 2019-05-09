أخبار مصر | كيف يحصل مريض السرطان على اشتراك مجاني في المترو؟ (فيديو)

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الشركة ترعى مبادرة خيرية تساعد مريضي السرطان على الحصول على اشتراك مجاني بالمترو لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح عبد الهادي في لقاء خاص لبوابة الخليج 365 الالكترونية، أنه تم توقيع بروتوكول مع مستشفى 75375 والمعهد القومي للأورام يعطي مريض السرطان ومرافق له اشتراك مجاني 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد حتى إتمام فترة العلاج.

وتابع أنه تتوافر لدي المستشفى والمعهد استمارات يقوم المريض وذويه باستخراجها وملئها، مع تقديم صورة شخصية وصورة الرقم القومي، وتقرير بالحالة، وتقديمها في أي محطة من محطات المترو لإتمام إجراءات استخراج الاشتراك.