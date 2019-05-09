أخبار مصر | في رمضان والعيد.. رفع ساعات العمل بالمترو إلى 20 ساعة يوميا (فيديو)

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل رفع عدد ساعات العمل بمترو الأنفاق خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك إلى 20 ساعة يوميا، بحيث يبدأ مسير القطارات في تمام الخامسة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

وفي لقاء خاص لبوابة الخليج 365 الالكترونية، أوضح عبد الهادي أنه يتم الدفع بقطارات إضافية خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية لاستيعاب وامتصاص الزيادات في المحطات.

كما تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق؛ لمراقبة جميع المحطات وكافة المداخل والمخارج وصالات المحطات والأرصفة بأحدث أجهزة المراقبة والكاميرات.

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وكذلك تزويد المداخل بأجهزة الاكس راي للكشف عن المفرقعات، والبوابات الالكترونية للكشف عن المعادن، ووجود أكمنة سرية ثابتة ومتحركة بالمحطات تابعة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، وجود حملات يومية للقضاء على الباعة الجائلين، والمتسولين داخل القطارات.

وأعلن متحدث المترو أن إجمالي عدد الرحلات اليومية في رمضان تبلغ 1614 رحلة يومية في خطوط المترو الثلاثة، بحيث يشهد الخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" 520 رحلة يوميا، والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب" 664 رحلة يوميا، أما الخط الثالث "العتبة - الأهرام بمصر الجديدة" 430 رحلة يوميا.