حكم استخدام بخاخة الربو في نهار رمضان.. الأزهر يجيب

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مفتى الجمهورية يكشف حكم جواز استخدام بخاخة الربو فى نهار رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يؤكد..بخاخة الربو مفسدة للصائم.. والأوقاف: صوم مريض بخاخة الربو صحيح

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن بخاخة الربو هي آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواءٌ سائلٌ مصحوبٌ بهواءٍ مضغوطٍ بغازٍ خامِلٍ يدفَعُ الدواء مِن خلالِ جرعاتٍ هوائيةٍ يجْذبُهَا المريض عن طريق الفَمِ، فيَعْمل كَمُوَسِّعٍ قَصبِي تَعُود معه عمليةُ التنفسِ لِحالِها الطَّبَيعِي، فاستعمالُها يُفسِد الصوم. وبرر المفتى اعتبار بخاخة البرو مفسدة، بأن السائل الذي على هيئة رَذَاذٍ يصل إلى الجوف عن طريق مَنفَذٍ مُنفَتِحٍ وهو الفَم، وليس صحيحًا ما يُقال مِن أنها مُجَرَّدُ هواءٍ؛ وإلَّا لَم تَكُن علاجًا أو ذات تأثيرٍ على الجسم.

وتابع: على ذلك: فلِلمريض الذي لا يَستغنِي عن استعمال هذه البَخاخَة في أثناء الصوم أنْ يُفْطِر شرعًا، بل إذا كان يَخشى على نَفْسِه الهلاكَ إنْ لَم يَستخدمها طوال النهار، فإنَّ الفِطر واجبٌ عليه حتى لو طال ذلك أو اسْتدَامَ معه، فإذا بَرِئ مِن مَرَضِه وقدر على الصيام وجب عليه القضاء. مفطرة للصائم وأكد

وتابع: على ذلك: فلِلمريض الذي لا يَستغنِي عن استعمال هذه البَخاخَة في أثناء الصوم أنْ يُفْطِر شرعًا، بل إذا كان يَخشى على نَفْسِه الهلاكَ إنْ لَم يَستخدمها طوال النهار، فإنَّ الفِطر واجبٌ عليه حتى لو طال ذلك أو اسْتدَامَ معه، فإذا بَرِئ مِن مَرَضِه وقدر على الصيام وجب عليه القضاء. مفطرة للصائم مفطرة للصائم وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال«التحرير»، حكم استخدام بخاخة الربو في نهار رمضان، بأن البخاخات المستعملة في مثل هذه الحالات مفطرة للصائم، وذلك لأن بها رذاذً يدخل إلى الجوف من الفم أو الأنف، اللذين هما منفذا معتادا، وللمريض أن يفطر، ثم يقضي الصوم بعد شفائه، وإن كان المرض مزمنًا فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم مدين من طعام أو قيمتهما، والمد سبعمائة وخمسون جراما تقريبا. Advertisements من جانبه أفتى الدكتور علي جمعة، أن البخاخة التي يستخدمها مريض الربو مفسدةٌ للصوم؛ لأن بها سائلًا على هيئة رذاذٍ يصل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان المريض لا يستغني عنها في نهار الصوم فإنه يُفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإن علم من الطبيب أن مرضه مستمرٌّ فعليه فديةٌ إطعام مسكينٍ عن كُلِّ يوم يفطره. البخاخة غير مفسدة للصوم البخاخة غير مفسدة للصوم ورغم تأكيد مفتى الجمهورية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، على أن بخاخة الربو تفطر الصائم ومفسدة للصيام، إلا أن الدكتور عبد الغفور هلال، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أكد أن بخاخة الربو بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي، لا تفطر الصائم ولا تعد مفسدة للصوم. وبرر عبد الغفار هلال لـ«التحرير»، بأن بخاخة الربو لا تفطر الصائم، بأن البخاخة ما هى إلا آله طبية تساعد على تحسين حالة التنفس لدى مرضى الجهاز التنفسي، وبالتالى الغاز أو الرذاذ الذى بداخل البخاخة ما هو إلا وسيلة للتنفس بشكل أفضل، وليس غذاء يصل جوف المعدة، وبالتالى فالبخاخة لا تفطر، والإسلام حريص أشد الحرص على التيسير للصائمين حتى ينالوا ثواب الصيام، فلا ينبغي علينا أن نحرم من يستخدم بخاخة الربو من ثواب الصيام. وتابع: أما مسألة ذهاب دار الإفتاء والأزهر إلى اعتبار البخاخة مفسدة للصوم، فإن الأصل فى المسالة أنها اجتهاد فلم يرد بالبخاخة نص صريح وثابت، وبالتالى فالاجتهاد مطلوب، والجميع يجتهد من أفتى بأنها مفسدة للصوم ومن أفتي بأنها غير مفسدة، والاختلاف فى الآراء وارد ورحمة، ومبدأ من مبادئ الإسلام، وخير شاهد على ذلك ظهور أربعة مذاهب لكل مذهب رأيه المستقل مستندا على أدلة شرعية مغايرة لرأى المذاهب الأخرى. تفطر ووجب القضاء تفطر ووجب القضاء وأكد على أحمد رأفت، عضو مركز الأزهر للفتوى، عن بيان جواز استعمال بخاخة الربو في نهار رمضان، بالتأكيد على أنه لا يجوز استخدام بخاخ الربو أثناء الصيام، لأنها تفسد الصيام، وذلك إذا كان بها سائل يصل إلى الجوف عن طريق الفم . وأضاف على رأفت لـ«التحرير»، إذا كان الإنسان مريضًا ولا يستطيع أن يستغني عنها أثناء الصيام فإنه يُفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإن علم من الطبيب أن مرضه مستمرٌ فعليه فديةٌ وهي إطعام مسكينٍ عن كُلِّ يوم يفطره.

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