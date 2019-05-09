انت الان تتابع السيسي يبحث مع حفتر دعم الجيش الليبي للقضاء على الجماعات المتطرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر

في اجتماع بقصر الاتحادية حضره رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المشير "خليفة حفتر" القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث أطلع حفترالسيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدًا دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

كما أكد الرئيس على دور المؤسسة العسكرية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرئاسي بأن "حفتر" أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكدًا قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ومشيدًا بجهود مصر في

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