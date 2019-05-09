شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة النحلية لمدينة مرسي علم أنه بناء على الاشارة الواردة من محطة كهرباء مرسى علم، سيجري فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل السبت المقبل، الموافق 11 / 5 / 2019 وذلك لعمل الصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

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