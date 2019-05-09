شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: إذن الزوجة للخروج من المنزل «ضروري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القول بأن حصول المرأة على إذن الزوج للخروج من المنزل، يقلل من حريتها، أمر غير صحيح، لأنه لا توجد حرية مطلقة في أي شريعة.

وأضاف «الطيب»، خلال حواره ببرنامج «حديث شيخ الأزهر»، المذاع على فضائية «المصرية»، مساء الخميس، أن بعض الزوجات المتحررات ترى أن مسألة الإذن من الزوج، تعني تحول المنزل إلى سجن، وهذا جهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية، لافتَا إلى أن إذن الزوجة للخروج من المنزل ضروري، لاستقرار الحياة الزوجية في الإسلام.

وأوضح أن شريعة الإسلام تلزم الزوجة بتحقيق إرادة زوجها من أجل استمرار الأسرة، وعلى الزوجة أن تلتزم برغبة زوجها حتى إذا كان ذلك يخالف إرادتها، وهذا يأتي من باب الإيثار.