شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: بعض الناس تضيّع نفسها بالدفاع عن الباطل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التضحية من أجل أمر تافهة أو التستر على أفعال غير أخلاقية أمر غير مقبول في الإسلام، مضيفا: «يعنى إيه واحد يقف على بار عشان يحمى مخمورين أو رقاصة، فهذا مثل الذي يدافع عن الباطل».
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الخميس: «في ناس ضيعوا نفسهم من غير سبب ودافعوا عن الباطل، لما تلقى باطل المفروض تبعد عنه، فكل هذا ليس من البسالة».
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