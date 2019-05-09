شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 272 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توريد 272 ألف طن قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح، لافتا إلى أن ما تم حصاده حتى اليوم 290 ألف فدان.
وأوضح محافظ الشرقية، في بيان، الخميس، أنه تم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم وتحديد 12نقطة تجميع بالاضافة إلى 4 نقاط، مؤكدا أنة تم اعداد خطة متكاملة موضح بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.
وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ 389 ألفا و690 فدانًا.
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