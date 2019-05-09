شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة» تنظم دورة تدريبية على إنتاج السماد من المخلفات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على أهمية الاستفادة من دورات إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية، في إمداد المهندسين الزراعيين بالخبرات اللازمة والدراسات من جانب المتخصصين من أساتذة الجامعة، من أجل الاستفادة بالمخلفات الزراعية بدلًا من حرقها وإهدارها، للنهوض بالقطاع الزراعى، خلال ختام البرنامج التدريبى على تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى.

وحاضر الدكتور عماد فاروق أبو كيلة، المدرس بكلية الزراعة بجامعة دمنهور، عن طرق إنتاج «الكومبست» من المخلفات، وعمل الكومات السمادية والبيوجاز ومكونات إنتاجه من المخلفات الحيوانية.

كما تحدث الدكتور السيد الجندى، مسؤول المراكز الإرشادية، والدكتور محمد على الشربينى، رئيس قسم الإرشاد الزراعى، عن الأهمية الاقتصادية للتدوير وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية وطرق تدوير المخلفات الزراعية وطريقة عمل الكومبست وإنتاج البيوجاز والتوعية البيئية ودور المخلفات الزراعية في الحفاظ على البيئة.