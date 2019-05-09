شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني عن أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني: تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي، الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ الســبت الموافـق 11 مايو، وبدء امتحانات التحريري الدور الأول للدبلومات الفنية، السبت 18 مايو.

وأشار إلى أن بدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفــني الصناعـي، الأربعاء 22 مايو.

وأوضح أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الثلاث والســــنوات الخمس (23 لجنة)، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـني التجاري والزراعـي والصناعي نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (22 لجنة).

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أما عن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي)، ولفت إلى أن 757056 طالبا/ طالبة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام، حيث إن طلاب التعليم التجاري (260200) طالبا/ طالبة، وإجمالي طلاب التعليم الفندقي (21864) طالبا/ طالبة، والزراعي (98775) طالبا/ طالبة، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبا/ طالبة.

يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدارس بجميع المحافظات، حيث إن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية (132) مدرسة، والصناعية (644) مدرسة.

أما عن أعداد اللجان بجميع القطاعات بالمحافظات المختلفة، أوضح الدكتور مجاهد أن هناك 2329 لجنة أصلية بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالي اللجان 2802 لجنة على مستوي الجمهورية، مقسمة إلى لجان التعليم التجاري والتي تبلغ (865) لجنة أصلية بالإضافة إلى (3) لجان ملحقة، و91 لجنة تعليم فندقي، و216 لجنة أصلية بالإضافة إلى 82 لجنة ملحقة للتعليم الزراعي، و1157 لجنة أصلية، بالإضافة إلى 388 لجنة ملحقة للتعليم الصناعي.

أما عن أعداد مقدري لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير بلغت 38179 مقدرا لجميع اللجان، حيث بلغ عدد مقدري التعليم التجاري (17791) مقدرا، وإجمالي مقدري التعليم الفندقي (1580) مقدرا، والزراعي (4689) مقدرا، والصناعي (14119) مقدرا.

أما عن إجمالي المنتدبين للجان سير فبلغ 156862 عضوا، مقسم كالتالي التعليم التجاري بلغ (52854) عضوا، وإجمالي المنتدبين للجان سير التعليم الفندقي بلغ (3843) عضوا، والتعليم الزراعي بلغ (16363) عضوا، والتعليم الصناعي بلغ (83902) عضوا.

وبلغت إجمالي أعداد المواد الامتحانية (تجارى – زراعي – صناعي) نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 2025 مادة، مقسمة كالتالي: «التعليم التجاري 115 مادة، التعليم الفندقي 248 مادة، التعليم الزراعي 1474 مادة، والتعليم الصناعي 1474 مادة».