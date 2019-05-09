أخبار مصر

أحلى ليالى رمضان.. افتتاح مبهر لخيمة "قمر الدين" بحضور نجوم المجتمع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى ليالى رمضان.. افتتاح مبهر لخيمة "قمر الدين" بحضور نجوم المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة من أحلى ليالى رمضان وفى حضور عدد كبير من نجوم المجتمع، تم افتتاح خيمة "قمر الدين"، فى أجمل الأماكن علي ضفاف نهر النيل وسط أجواء احتفالية مبهرة، بالموسيقى الشرقية والصوفية، وفى أفضل مشاهد لنيل القاهرة والسماء.

2ff72a65-35b6-452e-af7b-0a5aa80d6f5c

حضر افتتاح خيمة قمر الدين عددا من نجوم المجتمع والشخصيات العامة، من بينهم المستشار طاهر الخولى، والدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير جريدة الخليج 365 وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وعمرو منسى رئيس مجلس ادارة شركة i Events ومؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورامى محسن رئيس راديو وتليفزيون نجوم اف ام، والاعلامي خالد عليش، والإعلامى أحمد سالم، والإعلاميات جاسمين طه زكي، شيرين حمدى، يارا الجندى، فرح على، سالى عبد السلام، بالاضافة إلي نخبة من نجوم المجتمع من ضمنهم رجل الاعمال حافظ بشير وحرمه، ورجل الاعمال فرج أباظه، ورجل الاعمال محمد الرشيدي، رجل الأعمال حافظ بشير وحرمه و أحمد طاهر ياسين وحرمه وأيمن عصام رئيس الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، ورجل الأعمال باسل سماقيه رئيس مجلس ادارة شركات قطونيل وغيرهم الكثيرون.

3fcb6955-1add-40c4-9efa-7a3f2cf39052

وشهدت أجواء الافتتاح الكثير من الفقرات الفنية، التى عكست روح القاهرة الساحرة وليالى رمضان، وكانت الفقرة الرئيسية للافتتاح لفرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى، كما استمتع الحاضرون بأجواء احتفالية وبأفضل الخدمات الترفيهية بالخيمة.

6e3fe1b3-8fd5-4423-9dd4-bbff6014202c

وحظت خيمة "قمر الدين" علي اهتمام واسع من العديد من الرعاه ومنهم الراعي الرسمي فودافون مصر، مجموعة العتال القابضة، مشروع باركلين، بالاضافة إلي شركة كريم مصر، رينو، بيزنكس، وفيكتوري لينك.

 

الجدير بالذكر ان جدول حفلات خيمة "قمر الدين" يحتوي علي الكثير من المفاجئات واولهم يوم الجمعة القادمة سيستمتع الحاضريين بالاجواء الساحرة علي اصوات فرقة Egyptian Project" وموسيقاهم الصوفية.

 

2a439189-7363-410a-94fc-6c09ac715f74
 

 

05e44bfe-d15f-403f-8b65-b4bd3f90e581
 

 

Advertisements
327a771c-1c22-4fc0-853d-5a026d8a6495
 

 

333113e9-d22c-4dda-885d-706ba27ffeb1
 

 

737215ae-aa0c-4463-acdc-efbf3bd3756d
 

 

a9f68449-e178-4e49-b28e-e161151eb419
 

 

a3877948-51dc-42a9-be7f-0965528d2542
 

 

b95458ae-b7bd-46a9-8e1a-d28f19b055eb
 

 

c2309985-4258-43f5-a190-4604ecee82ee
 

 

c5540001-e8eb-4bc0-a246-c2ff6a6965ef
 

 

d4dd8bc0-0b17-4370-b726-40777f65c87e
 

 

f2d96308-3368-4371-8732-06d976224e0e
 

 

f67db309-0662-4c54-b61f-480e2c5aea66
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلى ليالى رمضان.. افتتاح مبهر لخيمة "قمر الدين" بحضور نجوم المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا