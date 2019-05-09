شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365:«موديز» تكشف اقتصاد مصر أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "«موديز »: الاقتصاد المصرى أثبت درة كبيرة على امتصاص الأزمات.. وفيه: الوكالة العالمية للتصنيف الائتمانى تصدر ورقة بحثية تشيد بمسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية.. الوكالة الدولية تتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 6 % بحلول عام 2021 وتشيد بإصلاحات بيئة الأعمال ومنظومة الطاقة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، السيسى يستقبل المشير خليفة حفتر ويؤكد دورالمؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة الشرعية.. حفتر يشيد بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب.. والرئيس يبحث جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى مع الوزراء، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وداخل العدد

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