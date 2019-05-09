21 نائبًا يطالبون الحكومة بإعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يحدد مجلس النواب خلال جلساتة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، موعداً لمناقشة 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، يأتي فى مقدمتها الطلب المقدم من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها.

ويأتي الطلب الثاني من "فليفل" وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات، والثالث من النائبة، داليا يوسف وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها.

بينما يأتي الطلب الرابع من العضو طارق فاروق متولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسعار، والخامس من النائبة منى عبد العاطي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، والسادس من النائبة، ثريا الشيخ وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، والسابع من العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية للأطباء البشريين وتوفير المستلزمات اللازمة لأداء عملهم.

وبالنسبة للطلب الثامن من العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إمكانية تعديل شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة.

ويناقش المجلس فى نفس الجلسة عدد من تقارير اللجان، حيث يستعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:

- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019.

- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.

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- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019.

- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019.

- طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصــادر بهــا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.

كما يستعرض المجلس في جلستة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

كما يستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.

كما يستعرض المجلس فى جلستة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.