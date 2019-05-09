أخبار مصر | لحظة ضبط المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة ضبط المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت "الداخلية"، ملابسات واقعة سرقة سيارة إحدى شركات نقل الأموال بدائرة القسم، حال قيام موظفان بالشركة بتغذية إحدى ماكينات ATM بأحد المولات التجارية، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد (بمحافظة الجيزة) تاركين السيارة وبداخل الخزينة الخاصة بها مبلغ (15 مليون و975 ألف جنيه) صحبة قائدها، وفوجئا لدى عودتهما بعدم تواجد السيارة وقائدها والعثور على السيارة عقب ذلك بدائرة القسم بدون قائدها وتبين وجود كسر بالخزينة وعُثر بداخلها على مبلغ (3 ملايين و485 ألف جنيه) وتبين أن المبلغ المستولى عليه (12 مليون و490 ألف جنيه).

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سيارة الشركة المذكور) بالاشتراك مع سبعة أشخاص آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع والإدارات العامة لمباحث الجيزة والقاهرة وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم (2 طبنجة صوت).

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وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول إستغلاله لطبيعة عمله واتفاقه مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وبتاريخ الواقعة أعدوا سيارتين الأولي أجرة "تاكسى" وأخرى "ملاكى" مستأجرة، وتوجهوا لمكان انتظار سيارة نقل الأموال وعقب نزول الموظفان منها انطلق بها قائد السيارة وقام الباقين بتتبعه لمكان العثور على السيارة، حيث قاموا بكسر باب خزينة السيارة باستخدام عتلة حديدية ونقل حقائب الأموال لداخل إحدى السيارتين وفروا هاربين (تم التحفظ على السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة وعُثر على العتلة الحديدية داخل السيارة الأجرة).

وأضاف الأول بإعطائه جزء من المبالغ المالية المستولى عليها لثلاثة من أصدقائه (فنى تبريد وتكييف- سائقَين ) حيث تم ضبطهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية.. وقيامه بشراء (2) شقة سكنية كائنتان بمنطقتى مدينة السلام بالقاهرة والخصوص بالقليوبية بمبلغ 440 ألف جنيه، وكذا شراء (2) سيارة ملاكى بمبلغ 300 ألف جنيه.

وأرشدوا جميعًا عن مبلغ 8 مليون و572 ألف جنيه وكذا السيارتين الملاكى وعقدى الشقتين المُشار إليهم ليكون إجمالى المضبوطات ( 9 مليون و312 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.