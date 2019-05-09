انت الان تتابع طرح أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا.. ما سعر البديل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الثانوية العامة - صورة أرشيفية

لتسهيل الإجراءات على طلاب الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 على موقع الوزارة، السبت المقبل، قبل أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. وأوضحت الوزارة أن أرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أي مقابل مادي، وفي حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيها.

يذكر أنه تم إعداد كشوف يوقع كل طالب عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدى الامتحان فيها.من ناحية أخرى، التقى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بالمدربين المعتمدين بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقاهرة، وذلك طبقا لتوجيهات وزير التعليم، بتدريب

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