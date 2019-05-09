وفد أمني مصري يزور قطاع غزة.. ما السبب؟

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قصف غزة - صورة أرشيفية
وصل وفد أمني مصري، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون أيرز، للإشراف على تنفيذ اتفاق التهدئة، الذي تم التوصل له الإثنين الماضي، ولمنع اندلاع مواجهة جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سما" الفلسطينية. وتأتي الزيارة، في ظل حديث متصاعد عن إمكانية انهيار التهدئة، خاصة في ظل عدم إدخال الأموال القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي حماس، وتصاعد وتيرة التهديدات التي يطلقها مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية، إن الوفد الأمني المصري تابع لجهاز المخابرات العامة.
وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي ممثلين عن حركة حماس، وممثلين عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وذلك حسبما ذكر موقع "24" الإماراتي.وتوقعت مستويات أمنية إسرائيلية، انهيار اتفاق التهدئة سريعا، في ظل الحديث عن استغلال الفصائل الفلسطينية لفترات التهدئة في تطوير قدراتها العسكرية. وانتهت منتصف
وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي ممثلين عن حركة حماس، وممثلين عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وذلك حسبما ذكر موقع "24" الإماراتي.
وتوقعت مستويات أمنية إسرائيلية، انهيار اتفاق التهدئة سريعا، في ظل الحديث عن استغلال الفصائل الفلسطينية لفترات التهدئة في تطوير قدراتها العسكرية. وانتهت منتصف الأسبوع الحالي، جولة من التصعيد استمرت على مدار 3 أيام، قتل خلالها نحو 28 فلسطينيا وأصيب مئات آخرون، كما دمرت إسرائيل مئات الوحدات السكنية بشكل كلي وجزئي.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، بدأت غارات متبادلة بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل لتناهز حصيلتها 22 قتيلا على الأقل، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من بين القتلى الفلسطينيين، عضو في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وجاء التصعيد ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
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