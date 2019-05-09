شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة البريطانية: رصدنا ١٢٠ مليون جنيه للبحث العلمي العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن التعليم المتطور والبحث العلمي المتقدم، هما شعار وهدف الجامعة البريطانية في مصر، وهي مستمرة في بذل الجهد حتى تتحقق لمصر أهداف التنمية المنشودة.

وأضاف «حمد» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الجامعة رصدت 120 مليون جنيه للبحث العلمي للعام المقبل، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل الجامعة وربط الخطط والمشروعات البحثية باحتياجات الدولة، كما تتبنى استراتيجية راسخة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية: «يوجد لدينا 14 مركزًا بحثيًا عالميًا، أحدثها مركز النانو تكنولوجي باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه، ويترأسه العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، عضو مجلس الأمناء، وقد استضافت الجامعة قمة النانوتكنولوجي، بحضور أكبر علماء العالم في هذا المجال، حيث قدمنا بحوثًا تطبيقية في علوم الطب والزراعة والمياه والطاقة المتجددة وعلوم الحاسب وتوطين صناعة التكنولوجيا»، إضافة لمركز أبحاث القلب الذي يترأسه الدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس الأمناء، فضلًا عن مركزين متخصصين (مصر والشرق الأوسط) و(مصر- أفريقيا).