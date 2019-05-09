شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 2000 متر مربع لإقامة مجمع استهلاكي بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2000 متر مربع بمدينة جهينة، لإقامة مجمع استهلاكي عليها، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2019، وبناء على الطلب المقدم من المحافظة، وذلك لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال الأنصاري، في تصريح له، الخميس: «إننا حريصون على إقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن إقامة المعارض للسلع التموينية والغذائية بجميع قرى ومراكز سوهاج المختلفة، لتلبية كل متطلبات الأسرة السوهاجية، ومحاربة الغلاء، والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين»، مشيرًا إلى إقامة 15 معرض «أهلًا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة لتقدم خدماتها لأهالي سوهاج طوال الشهر الكريم.

وكلف المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتًا إلى أن قرارات تخصيص الأراضي تأتي للنفع العام ولمصلحة المواطنين، وتخدم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.