شكرا لقرائتكم خبر عن قبل توزيعها على المديريات.. أرقام جلوس الثانوية على موقع الوزارة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ستتم إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 عن طريق موقع الوزارة، السبت 11 مايو، قبل أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس يوم الأحد 12 مايو، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وشدّدت الوزارة في بيان، الخميس، على أن أرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أي مقابل مادي، وأنه في حال فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهًا فقط.
جدير بالذكر أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد تسلمه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدي الامتحان فيها.
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