شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يفتح ملفات تدهور شركات الغزل و«أمم أفريقيا» و«تأشيرة العمرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعاتها، بمناقشة العديد من القوانين والملفات الهامة، حيث تشهد اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها، كما تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2019/2020.

وتشهد لجنة الشؤون العربية، الأحد، مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة شادية خضير، بشأن، عدم تفعيل اتفاقية الصيد العربية وعدم اغتنام الشواطئ المصرية المتاخمة لمصر ،وكيفية التعامل مع مراكب الصيد خارج حدود المياه الإقليمية وكيفية حمايتها بالمناطق العربية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عبدالمقصود رحيم بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية في مجال الصيد وعدم تعرض الصيادين المصريين للقبض والاستيقاف عند دخولهم المياه الإقليمية العربية للصيد فيها.

أما لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ،والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

وتستضيف لجنة الطاقة والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 لوزارة البيئة.

بينما تناقش لجنة الثقافة والإعلام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة ،وتناقش لجنة التعليم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى ما يخص الجامعات والمستشفيات الجامعية .

من ناحية أخرى، تفتح لجنة الدفاع والأمن القومي ملف كأس الأمم الأفريقية، حيث تناقش إجراءات تأمين البطولة التي ستقام في يونيو 2019، وكذا الملاعب التي تستضيف هذه المباريات.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ،حول موضوع الفائض في الطاقة الكهربائية الذي تحققه وزارة الكهرباء والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية.

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أما لجنة الشؤون الدينية والأوقاف سوف تبدأ، الأحد، مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية) ،وهيئة الأوقاف المصرية (قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة).

فيما تناقش لجنة السياحة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتناقش لجنة الصحة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، فيما يخص الوحدات الإدارية للدولة وتشمل ديوان عام وزارة الصحة والسكان ،ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات ،و المراكز الطبية المتخصصة.

وتبدأ لجنة النقل والمواصلات دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2019/2020، لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة لوزارة النقل.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة موازنة وزارة الشباب ،وتنظر لجنة حقوق الإنسان مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2019/2020.

وتواصل لجنة الاتصالات بالبرلمان، الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «حماية البيانات الشخصية».

وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21/2/2019 ،ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ،ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وتجتمع لجنة العلاقات الخارجية، الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2019/2020.

وتستضيف لجنة الدفاع والأمن القومي الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الاثنين، لمناقشة ما يخص وزارة الإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.

وفى نفس اليوم تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد كمال مرعي، بشأن الأوضاع التي تمر بها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والمعاناة التي تعانيها الشركة من تأخير المرتبات، وتكدس المخزون لديها بأكثر من 400 مليون جنيه، وماذا تم من خطوات إعادة هيكلة الشركة لتعود إلى سابق عهدها كمنارة لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط حسبما ورد بطلب الإحاطة، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السعيد شحاتة، بشأن عدم الاستفادة من شركات القطاع العام- شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة- لتوريد القطن والشاش الطبي ومستلزمات المستشفيات من الأقمشة، والمفروشات والملايات والأغطية للفنادق الحكومية، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن تدهور شركة مصر إيران للغزل والنسيج في السويس وتوفير المادة الخام وزيادة رأسمال الشركة من أجل تطويرها وهيكلتها ورفع حجز الضرائب عن 5 ملايين جنيه ومنحها قرضًا من بنك الاستثمار القومي ومنحها مبلغاً مالياً من دعم الصادرات ،وطلب الإحاطة المقدم من النائب وجيه حسين أباظة، بشأن تدهور أحوال مصنع منيا القمح للغزل والنسيج واستمرار شكوى العاملين به.

وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، وتناقش لجنة السياحة قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة «إلكترونيًا» وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.