شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «الكنايس» بالبحيرة يناشدون السيسي التدخل لحل أزمة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أهالي قرية الكنايس بالبحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب عن القرية منذ أكثر من عامين.

وقال رمضان بلال، أحد الأهالي، إن «عدد سكان القرية يبلغ نحو 100 ألف نسمة، وإن المشكلة مستمرة منذ عامين ولا يوجد حلول من المحافظين غير الوعود التي لا يتم تنفيذها، وكل أملنا أن نجد أبسط حقوقنا في كوب مياه نظيف»، مضيفا أن «الأهالى لجأوا إلى الطلمبات الحبشية للحصول على المياه لأجل الاستخدام المنزلى، ويقوم رب كل أسرة بتأجير توك توك أو تروسيكل أو عربات الكارو مقابل 50 جنيه لملء جراكن المياه من قرى مركز كفر الدوار القريبة».

من جهته، ذكر عاطف غطاس، من أهالي القرية أن «شركة المياه تقوم بتحصيل فواتير المياه دون تقديم خدمة»، مشيرًا إلى أنه «حضر اللواء أحمد على مرزوق، رئيس مدينة كفر الدوار، إلى القرية، في اليوم التالى لمقابلتهم المحافظـ، ووعد الأهالي بحل المشكلة تمامًا في شهر أغسطس المقبل، فور الانتهاء من توسعات محطة مياه كفرالدوار، والتى تعمل بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميًا، وإنشاء خط بطول 7 كيلو متر من المحطة الجاري إنشائها وحتى قرية الكنائس».