شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تحويل «البحوث الإحصائية» إلى كلية للحاق بالتقدم التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، يأتي دعما لعملية تحول الجامعة في الفترة الأخيرة إلى عصر جديد من التطور يهدف إلى اللحاق بركب التقدم التكنولوجي.

وأضاف «الخشت» في تصريحات صحفية، الخميس، أن جامعة القاهرة تسير بقوة وبخطى ثابتة وواثقة نحو التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات التي سبقت قرار تعديل مسمى الدراسات والبحوث الإحصائية ومن ذلك تحويل معهد البحوث الأفريقية إلى كلية الدراسات الأفريقية العليا وتطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحا أن كل هذه الخطوات لا تأتى تحت بند تغيير الاسم فقط، بل تطوير لمحتوى الكلية ومهامها.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن التطوير الكبير الذي تنفذه الجامعة على مستوى هذه الكليات كان يتطلب تغيير الاسم ليتلاءم مع ما وصلت إليه من تطوير، مشيرا إلى أنه كان لزاما على معهد الدراسات والبحوث الإحصائية مواكبة هذا التطور التكنولوجي والسير على نهج الجامعة.

وأكد أنه من أجل عملية الإصلاح والتطور تقرر فتح 4 برامج أكاديمية متميزة مع جامعات دولية في كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، معلنا أن الجامعة أنشأت برنامجا أكاديميا متميزا ومطلوبا في سوق العمل بشدة في الآونة الأخيرة وهو علوم البيانات، وأن هذا البرنامج يفتح باب القبول به في الفصل الدراسي القادم.

وأشار إلى أنه تم الدفع ب ٩ برامج المهنية الخاصة، موضحا أن القرار يتغلب على إحدى العقبات الرئيسية أمام استقطاب وجذب الدارسين المصريين والعرب، بسبب ثقافة المجتمعات التي تميل إلى مسمى كلية وترفض الالتحاق بالدراسات العليا في المعاهد.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.