شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تضامن النواب» يطالب «الوزارة» بخطة واضحة لـ«المنح والمزايا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وبلغت جملة مُخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة 19 مليار و371 مليون و24 ألف جنيه، مُقارنة بـ18 مليار و224 مليون و97 ألف جنيه بموازنة العام الجاري 2018/2019.

وأوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، أن الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية ورعاية الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، إلى جانب تشجيع القطاعين الأهلي والخاص للمشاركة في الخدمات الاجتماعية.

فيما طالب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة خلال اجتماعها، الخميس، وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خطة واضحة لاستخدام المبلغ المُخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة والبالغ 18 مليار و986 مليون و328 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يجب استخدام هذا المبلغ في تحويل المواطن إلى مُنتج بدلا من انتظاره للدعم الشهري، خاصة القادرين منهم على العمل.

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وأشار إلى أهمية توظيف أموال الدولة بشكل سليم، مؤكدا على انحياز لجنة التضامن لكبار السن ومن لديهم أسباب صحية تمنعهم من العمل، مضيفًا: «لكن من لديه القدرة على العمل فيجب تمكينه من إيجاد الفرصة المناسبة للعمل بدلا من الوقوف في طوابير معاشات تكافل وكرامة«.

لافتا إلى أهمية إعادة هيكلة وتوزيع الموظفين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، خاصة مع وجود أماكن تُعانى من نقص شديد في العمالة وأماكن أخرى بها تكدس.

كما طالب «القصبى» مسئولى وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد وسقف زمني لتحديد موقف بطاقات معاش تكافل وكرامة المتوقفة وتشغيل الصالح منها.

وتساءل عن سبب تأخر إصدار بطاقات وكروت الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلق ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، قائلًا: «أول دُفعة من هذه الكروت والبطاقات سيتم الانتهاء منها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بحلول آخر أسبوع من شهر مايو الجاري، ويبلغ عددها 500 ألف بطاقة، على أن يتم الانتهاء من باقي البطاقات لـ10 مليون مُعاق بنهاية يوليو القادم».

وفي سياق متصل، ناقشت الجنة موازنة المجلس القومي لرعاية ار الشهداء والمصابين ن وطالب اللواء محمد عبدالمنعم امن عام المجلس ،بزيادة المزايا العينية التي يقدمها المجلس لمستحقين خاصة الملابس، مشيرًا إلى احتياج مبنى السيدة زينب إلى 200 مليون جنيه لإعادة استبداله وتجديده .

وأكد أنه تم صرف 358 بطاقة تموينية لأسر الشهداء، وسيتم تغيير مصطلح المكفوفين إلى «أصحاب العصا البيضاء»، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه المجلس خلال الاجتماع أنه يقوم برعاية 5324 مصابًا، و919 شهيدًا، وانه تم شراء سيارة إسعاف مجهزة لكل المصابين، وأنه تم ضم شهداء الصحافة ميادة أشرف وتامر عبدالرؤوف إلى المستفيدين من المجلس، وأوضح أن حالتهما كان بها مشكلة، وتم حلها وصرف المستحقات الخاصة بهم.