تعرف على مواعيد امتحانات دبلومات التعليم الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفنى "تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعي" الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث تبدأ امتحانات العملى للدور الأول يوم السبت الموافـق 11 مايو الجارى وبدء امتحانات التحريرى الدور الأول للدبلومات الفنية يوم السبت الموافـق 2019/5/18.

كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفــنى الصناعـى يوم الأربعاء الموافــق 22 مايو الجارى، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـنى الزراعـى يوم الجمعة الموافق 24 مايو، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـنى التجارى يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـنى الفندقى يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـنى بنوعياته نظام السنوات الثلاث السنوات الخمس 23 لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـنى التجارى والزراعـى والصناعى نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 22 لجنة.

أما عن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية "تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعي"، و757056 طالب/طالبة إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام، حيث أن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب/طالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى (21864) طالب/طالبة، والزراعى (98775) طالب/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالب /طالبة.

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يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.

أما عن أعداد اللجان بجميع القطاعات بالمحافظات المختلفة، فهناك 2329 لجنة أصلية بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة على مستوى الجمهورية، مقسمة إلى لجان التعليم التجارى والتى تبلغ (865) لجنة أصلية بالإضافة إلى (3) لجان ملحقة، و91 لجنة تعليم فندقى، و216 لجنة أصلية بالإضافة إلى 82 لجنة ملحقة للتعليم الزراعى، و1157 لجنة أصلية بالإضافة إلى 388 لجنة ملحقة للتعليم الصناعى.

أما عن أعداد مقدرى لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير بلغت 38179 مقدر لجميع اللجان، حيث بلغ عدد مقدرى التعليم التجارى (17791) مقدر، وإجمالى مقدرى التعليم الفندقى (1580) مقدر، والزراعى (4689) مقدر، والصناعى (14119) مقدر.

أما عن إجمالى المنتدبين للجان سير بلغ 156862 عضو، مقسم كالتالى التعليم التجارى بلغ (52854) عضو، وإجمالى المنتدبين للجان سير التعليم الفندقى بلغ (3843) عضو، والتعليم الزراعى بلغ (16363) عضو، والتعليم الصناعى بلغ (83902) عضو.

وبلغت إجمالى أعداد المواد الامتحانية (تجارى – زراعى – صناعي) نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 2025 مادة، مقسمة كالتالي: "التعليم التجارى 115 مادة، التعليم الفندقى 248 مادة، التعليم الزراعى 1474 مادة، والتعليم الصناعى 1474 مادة".