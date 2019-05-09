سفر وعودة 905 مصريين وليبيين و 380 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 595 إلى الجانب الليبي، بينهم 185مصريا و410 ليبيا. كما تم إنهاء إجراءات وصول 310 بينهم 263 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 47 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية. وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 185 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 195 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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