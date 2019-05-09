شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المحافظين يستعرض موقف الإنجاز فى تنفيذ المشروعات المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس المحافظين تقريرًا حول موقف الإنجاز فى تنفيذ المشروعات المتعثرة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 18/2019، مشيرا إلى أن عدد تلك المشروعات يصل إلى 316 مشروعًا، باستثمارات تقدر بنحو 6.2 مليار جنيه، موضحا أن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وصلت إلى 11 مشروعًا باعتمادات تقدر بلغت حوالى 72 مليون جنيه عام 18/2019، وذلك فى قطاعى الاسكان والرى.

واستعرض مجلس المحافظين خلال الاجتماع، انسداد تغطية بحر ترسا داخل قرية ترسا، مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بطول 6 أمتار نتيجة قيام بعض الأهالى بإلقاء المخلفات الزراعية من قش القمح وجذوع النخيل داخل المجرى المائى ما أدى إلى انسداد التغطية، ويخدم المصرف زمام 10 آلاف فدان.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن تغطيات الترع والمصارف صاحبها عدد من السلبيات، والتى تمثلت فى زيادة احتمالات حدوث ترسيبات وإطماء داخل مواسير التغطيات والتى ينتج عنها عواقب غير محمودة خاصة فى ظل صعوبة صيانة الأجزاء المغطاة، كما تجمعت المخلفات الصلبة والترسيبات الناتجة عن المخلفات السائلة أمام التغطيات أدت فى بعض الأحيان إلى ارتفاع منسوب المياه بالمجرى المائى فى الأحباس الأمامية للتغطيات الأمر الذى يؤدى إلى تعريض الأراضى والمنازل حولها لاحتمالات الغرق.

وشملت سلبيات التغطيات أيضًا تعدى بعض المواطنين بتوصيل مخارج الصرف الصحى بالمنازل المجاورة مباشرة على هذه التغطيات وما ينتج عنه من المشكلات المشار إليها، كما يقوم بعض المواطنين بالتعدى على أغطية هذه التغطيات وإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخلها، فضلاً عن زيادة حدة التلوث وتكاثر الحشرات (خاصة البعوض) أمام بعض التغطيات (التى تعانى من الإنسداد) وداخلها ما أدى إلى تدهور نوعية المياه نتيجة عدم تعرضها لأشعة الشمس.

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وناقش المجلس، فى هذا السياق، عددًا من التوصيات هي؛ عرض كل طلبات التغطيات بكل المحافظات على مجلس المحافظين لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك فى ضوء الضوابط الفنية التى وضعتها الوزارة، وقيام الأجهزة المختصة بالمحافظات بتوفير أماكن لتجميع المخلفات لمنع إلقائها بالمجارى المائية مع تدوير هذه المخلفات باعتبارها قيمة مضافة، مع سرعة حل مشكلة تغطية بحر ترسا من قبل وزارة الرى، بما يمنع تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.