شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى اليوم الخميس 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بأحد الطرق الفرعية فى مركز دير مواس أقصى جنوب المنيا، وأفادت تحريات أولية أجرتها إدارة البحث الجنائى بأن سبب الحادث انفجار أحد الإطارات الأمامية واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانقلاب سيارة ربع نقل "بيك أب" تقل عددًا من المواطنن، بمركز ديرمواس بأقصى جنوب المحافظة.

انتقل ضباط مركز شرطة ووحدة مباحث مركز ديرمواس وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 3 أشخاص، وجرى نقل 15 مصابًا إلى مستشفيات ديرمواس وملوى العام والمنيا الجامعي.

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وأفادت التحريات الأولية التى جرت بإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع جنوب المحافظة، بأنه أثناء سير السيارة بالطريق انفجر الإطار الأمامى الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة بيد السائق وفشل فى السيطرة عليها، ونتج عن ذلك انقلابها على جانبى الطريق وقد تدخل الأهالى ونقلوا بعض المصابين للمستشفى العام.