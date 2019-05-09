طالب بإزالة الإيحاءات الجنسية.. "الأعلى للإعلام" يُنذر ١٢ قناة فضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارات لـ 12 قناة فضائية بتوقيع العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات بسبب الإيحاءات الجنسية الواردة في 4 مسلسلات تعرضها هذه القنوات.

وطالب المجلس، هذه القنوات بإزالة هذه الألفاظ والإيحاءات الجنسية من على موقعها الإلكترونية وشاشاتها حال إعادة عرض الحلقات التي تتضمن هذه المخالفات.

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ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشكاوى في اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة مخالفات باقي المسلسلات فضلا عن فتح ملف البرامج ومن بينها الموقف القانوني لبرنامج رامز في الشلال، وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه لم ترد أية شكاوى بخصوص الإعلانات.

وجاء قرار المجلس عقب اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، لمناقشة التقرير الأول للجنتي الدراما والرصد بشأن ملاحظاتهما حول الشاشات في رمضان سواء في الأعمال الدرامية أو البرامج أو الإعلانات كما استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الإعلامي في الشهر الكريم.

وحضر الاجتماع جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب وأحمد سليم الامين العام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس كما حضره مديري اللجان الفنية للرصد والمتابعة.