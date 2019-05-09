نائب: شائعات صفقة القرن تؤكد كذب الإخوان

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مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن ما يتم تداوله بشان أن سيناء جزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، هي تصريحات نفى جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام في الشرق الأوسط، أن تكون قد جاءت على لسانه، ما يؤكد أن ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب هدفها عرقلة مسيرة الدولة المصرية وتكشف عن الوجه الحقيقي لهؤلاء المرتزقة ومن يعاونهم، مضيفا ان الدولة عازمة على البناء وإنجاز المشروعات العملاقة.
وأوضح أبو العلا، في بيان له، اليوم الخميس، أن خير مثال على ذلك المشروعات العملاقة التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء، وآخرها الأنفاق التي تم افتتاحها مطلع هذا الأسبوع.وذكر أن الشعب المصري يثق فى القيادة السياسية رغم كل محاولات التشكيك التي تمارسها الجماعة الإرهابية، والتي تبوء جميعا بالفشل،
وأوضح أبو العلا، في بيان له، اليوم الخميس، أن خير مثال على ذلك المشروعات العملاقة التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء، وآخرها الأنفاق التي تم افتتاحها مطلع هذا الأسبوع.
وذكر أن الشعب المصري يثق فى القيادة السياسية رغم كل محاولات التشكيك التي تمارسها الجماعة الإرهابية، والتي تبوء جميعا بالفشل، إذ كانت تزعم الجماعة أن سيناء جزء من صفقة القرن، وجاء تأكيد مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، على أن كل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، ما يؤكد كذب الجماعة.
وجدد جرينبلات، اليوم، تأكيده أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي تحمل اسم "صفقة القرن"، لن تشمل منح أراض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين. وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "للأسف، مازلت أسمع تقريرا عن ذلك"، مرفقا ذلك بصورة مما كتبه في تغريدة سابقة حول الأمر.
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