انت الان تتابع نائب: شائعات صفقة القرن تؤكد كذب الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن ما يتم تداوله بشان أن سيناء جزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، هي تصريحات نفى جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام في الشرق الأوسط، أن تكون قد جاءت على لسانه، ما يؤكد أن ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب هدفها عرقلة مسيرة الدولة المصرية وتكشف عن الوجه الحقيقي لهؤلاء المرتزقة ومن يعاونهم، مضيفا ان الدولة عازمة على البناء وإنجاز المشروعات العملاقة.

وأوضح أبو العلا، في بيان له، اليوم الخميس، أن خير مثال على ذلك المشروعات العملاقة التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء، وآخرها الأنفاق التي تم افتتاحها مطلع هذا الأسبوع.وذكر أن الشعب المصري يثق فى القيادة السياسية رغم كل محاولات التشكيك التي تمارسها الجماعة الإرهابية، والتي تبوء جميعا بالفشل،

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