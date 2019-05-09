وزير الدفاع يفطر مع رجال المنطقة الجنوبية

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التقى وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصرى على كل الاتجاهات.
حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن
حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.
وأشاد الفريق أول زكي بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية، والقضاء على كل أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية، بانضباط وأداء متميز، بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة في جنوب مصر ودعم المجتمع المدني في نطاق المسئولية.
وفى سياق متصل التقى أيضًا الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وعددا من طلبة كلية الضباط الاحتياط، حيث شاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة. مشيدًا بالنجاحات التي حققها رجال الجيش الثانى بالتعاون مع قوات الشرطة في تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، بما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر. وأكد الفريق محمد فريد استمرار رجال القوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية، تزامنًا مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.
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