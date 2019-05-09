انت الان تتابع وزير الدفاع يفطر مع رجال المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التقى وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصرى على كل الاتجاهات.

حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن