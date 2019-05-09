انت الان تتابع الأرصاد تُعلن موجة حارة جديدة: هيكون فيه ارتفاع كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من يوم السبت المُقبل، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى غدًا الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة هتكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت. وأكد رئيس الهيئة، إلى أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".

وقال إننا "لانزال في منتصف فصل الربيع، الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الصيف خلال النهار، فيما يتمثل الاختلاف بين الفصلين في انخفاض نسب الرطوبة".ويسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة