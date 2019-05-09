شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُهنئ سفارة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد كريم الديواني، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة يوم أوروبا.

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